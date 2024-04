czytaj dalej

W Sejmie, gdzie 70 procent to mężczyźni, ustawy o aborcji będą de facto głosowane przez nich. Dlatego my proponujemy referendum - mówiła w TVN24 wiceprezeska Polskiego Stronnictwa Ludowego Urszula Pasławska. W "Kawie na ławę" omawiano kwestię piątkowych głosowań nad ustawami liberalizującymi prawo do przerywania ciąży. - Czy nie wstyd ci jest za twoich kolegów dziaderskich, którzy mają totalnie średniowieczne poglądy? - zwróciła się do posłanki Trzeciej Drogi Joanna Scheuring-Wielgus z Lewicy. Zdaniem posła Konfederacji Stanisława Tyszki, od polityków rządzącej koalicji słyszymy cały czas "pigułka, aborcja, pigułka, aborcja".