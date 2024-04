czytaj dalej

Beata Morawiec, prezes Stowarzyszenia Sędziów "Themis" powiedziała w TVN24, że we wnioskach, które prokuratury kierują do sądów w sprawie podsłuchów, nie wskazuje się sposobu inwigilacji. - Sędziowie o tym, że istnieje Pegasus, dowiedzieli się z mediów. To było dla nas przerażające - zaznaczyła. Zdaniem Morawiec sędziowie powinni być lepiej przygotowani do oceny wniosków dotyczących zgody na założenie podsłuchu.