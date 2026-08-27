Pożar zakładu produkującego brodziki do łazienek. Na miejscu 25 zastępów straży
Strażacy dostali zgłoszenie w czwartek po godzinie 18. Pożar wybuchł w miejscowości Bielsko w powiecie międzychodzkim. W ogniu stanęła hala zakładu produkującego brodziki do łazienek.
- Na miejsce zadysponowano 25 zastępów straży pożarnej, w tym grupę operacyjną komendanta wojewódzkiego. Pożar nie jest jeszcze opanowany, działania trwają - informuje aspirant Martin Halasz, rzecznik Komendy Wojewódzkiej PSP w Poznaniu.
Straż pożarna nie ma na razie informacji w sprawie poszkodowanych w pożarze.
Źródło: tvn24.pl