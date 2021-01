21-latek zmarł podczas imprezy sylwestrowej, było tam 17 osób. "To nietypowe zdarzenie"

21-letni mężczyzna z miejscowości Bielejewo (Wielkopolskie) zasłabł podczas imprezy sylwestrowej. Niestety, mimo reanimacji, nie udało się go uratować. - Jak się okazało, to on w tej miejscowości zorganizował, pomimo zakazu, dużą imprezę towarzyską, w której brało udział 17 osób - informuje policja.