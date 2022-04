Pies pobiegł za lisem i zapadł się pod ziemię. Potrzebne były koparka i kamera. "Przywróciliście nam wiarę w ludzi"

Szukali po dźwiękach i obrazie

Właściciele: "Nie mamy słów"

Właściciele Szumi: "dziękujemy" to za mało

"Wczorajsze 8h było dla nas jak długie miesiące. Wczoraj Straż Gminna Gminy Suchy Las, OSP Promnice, JRG 4 Poznań uratowali naszego pieska i wierzyli w to, że jest pod ziemią żywy. Nie mamy słów, które opiszą to, jak bardzo przywróciliście nam wiarę w ludzi i jak bardzo potrafimy być solidarni w trudnych momentach. Dziękujemy to za mało, by wyrazić to, co czujemy, i jak bardzo jesteśmy wdzięczni, że w dzisiejszych czasach piesków poszukuje się jak ludzi. Szumi walczyła do końca i jest z nami bezpieczna" - napisali Angelika i Norbert.