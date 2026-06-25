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Poznań

Zderzenie pociągów osobowych. Są poszkodowani

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Zderzenie pociągów, powiat pilski (Wielkopolskie)
Rzecznik PKP Intercity o zderzeniu pociągów w Białośliwiu
Źródło wideo: TVN24
Źródło zdj. gł.: Kontakt24 / Patryk
W Białośliwiu w powiecie pilskim w Wielkopolsce zderzyły się dwa pociągi osobowe. Wykoleił się wagon, są poszkodowani, trwa akcja służb. Zdjęcia otrzymaliśmy na Kontakt24.

Aspirant Martin Halasz z Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Poznaniu poinformował w rozmowie z TVN24, że doszło do zderzenia dwóch pociągów osobowych - Intercity i lokalnego przewoźnika - w okolicach stacji w Białośliwiu. Zgłoszenie o wypadku wpłynęło o godzinie 18.04.

Białośliwie. Zderzenie pociągów
Białośliwie. Zderzenie pociągów
Źródło zdjęcia: Kontakt24 / Patryk

Halasz przekazał, że według wstępnych informacji trzy osoby zostały poszkodowane. Łącznie pociągami podróżowało około 200 osób. Na miejscu pracuje kilkanaście zastępów straży pożarnej. 

Białośliwie. Zderzenie pociągów
Białośliwie. Zderzenie pociągów
Źródło zdjęcia: Kontakt24 / Patryk

Rzecznik prasowy PKP Intercity Michał Wrzosek poinformował TVN24, że doszło do kontaktu pociągu Polregio jadącego z Piły do Bydgoszczy ze składem Intercity relacji Warszawa Wschodnia - Białogard. Dodał, że wykoleił się ostatni wagon pociągu Intercity oraz "część elektrycznego zespołu trakcyjnego pociągu Polregio". Jak przekazał, poszkodowane osoby mają obtłuczenia, czy zwichnięcia. - Tym osobom została udzielona pomoc na miejscu - mówił na antenie TVN24. Dodał, że organizowana jest zastępcza komunikacja.

Wrzosek pytany, czy pociągi mijały się, czy jechały jednym torem, powiedział, że z pierwszych zdjęć i relacji, które ma, wynika, że pociągi "nie zderzyły się czołowo". - Raczej doszło do kolizji tych pociągów gdzieś na etapie mijania się. Tam był rozjazd. Wygląda jakby pociąg Polregio zahaczył w jakiś sposób o ostatni wagon pociągu PKP Intercity - dodał.

Białośliwie. Zderzenie pociągów
Białośliwie. Zderzenie pociągów
Źródło zdjęcia: Daniel Niżyński

Bartosz Pietrzykowski z zespołu prasowego PKP PLK powiedział, że na miejscu zdarzenia pracują służby techniczne PLK. - Komisja wyjaśni przyczyny zdarzenia - dodał.

Pietrzykowski zaznaczył, że obecnie wstrzymany jest ruch pociągów na linii Piła-Bydgoszcz. - Wznowienie nastąpi po sprawdzeniu, czy doszło do wykolejenia, uszkodzenia infrastruktury - wskazał.

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Piotr Jacoń
Źródło: tvn24.pl, TVN24, PAP
Tagi:
pociągiWielkopolska
Michał Malinowski
Michał Malinowski
Dziennikarz tvn24.pl
Justyna Sochacka
Justyna Sochacka
Dziennikarka tvn24.pl
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