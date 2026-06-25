Zderzenie pociągów osobowych. Są poszkodowani

Rzecznik PKP Intercity o zderzeniu pociągów w Białośliwiu Źródło wideo: TVN24 Źródło zdj. gł.: Kontakt24 / Patryk

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Aspirant Martin Halasz z Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Poznaniu poinformował w rozmowie z TVN24, że doszło do zderzenia dwóch pociągów osobowych - Intercity i lokalnego przewoźnika - w okolicach stacji w Białośliwiu. Zgłoszenie o wypadku wpłynęło o godzinie 18.04.

Białośliwie. Zderzenie pociągów Źródło zdjęcia: Kontakt24 / Patryk

Halasz przekazał, że według wstępnych informacji trzy osoby zostały poszkodowane. Łącznie pociągami podróżowało około 200 osób. Na miejscu pracuje kilkanaście zastępów straży pożarnej.

Białośliwie. Zderzenie pociągów Źródło zdjęcia: Kontakt24 / Patryk

Rzecznik prasowy PKP Intercity Michał Wrzosek poinformował TVN24, że doszło do kontaktu pociągu Polregio jadącego z Piły do Bydgoszczy ze składem Intercity relacji Warszawa Wschodnia - Białogard. Dodał, że wykoleił się ostatni wagon pociągu Intercity oraz "część elektrycznego zespołu trakcyjnego pociągu Polregio". Jak przekazał, poszkodowane osoby mają obtłuczenia, czy zwichnięcia. - Tym osobom została udzielona pomoc na miejscu - mówił na antenie TVN24. Dodał, że organizowana jest zastępcza komunikacja.

Wrzosek pytany, czy pociągi mijały się, czy jechały jednym torem, powiedział, że z pierwszych zdjęć i relacji, które ma, wynika, że pociągi "nie zderzyły się czołowo". - Raczej doszło do kolizji tych pociągów gdzieś na etapie mijania się. Tam był rozjazd. Wygląda jakby pociąg Polregio zahaczył w jakiś sposób o ostatni wagon pociągu PKP Intercity - dodał.

Białośliwie. Zderzenie pociągów Źródło zdjęcia: Daniel Niżyński

Bartosz Pietrzykowski z zespołu prasowego PKP PLK powiedział, że na miejscu zdarzenia pracują służby techniczne PLK. - Komisja wyjaśni przyczyny zdarzenia - dodał.

Pietrzykowski zaznaczył, że obecnie wstrzymany jest ruch pociągów na linii Piła-Bydgoszcz. - Wznowienie nastąpi po sprawdzeniu, czy doszło do wykolejenia, uszkodzenia infrastruktury - wskazał.