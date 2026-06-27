Wielkopolskie Pociągi jeżdżą, ale po jednym torze. Naprawa drugiego wciąż trwa

Białośliwie. Podnoszenie wykolejonego pociągu Źródło wideo: TVN24 Źródło zdj. gł.: TVN24

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W sobotę rano spółka PKP PLK poinformowała, że w Białośliwiu jej służby techniczne wkoleiły trzy wagony składu PKP Intercity oraz człon pociągu Polregio i wykonały niezbędne naprawy toru. Na jednym z dotychczas zablokowanych torów wznowiono już ruch. Przywrócenie ruchu po drugim torze będzie możliwe w kolejnych dniach - po naprawie infrastruktury oraz zabudowie nowego rozjazdu.

W Białośliwiu koło Piły zderzyły się dwa pociągi Źródło zdjęcia: TVN24

Do zniszczenia infrastruktury doszło w wyniku zderzenia bocznego dwóch pociągów na stacji w Białośliwiu. Wykoleiły się trzy wagony pociągu PKP Intercity oraz człon składu Polregio. Doszło również do uszkodzenia m.in. rozjazdu. Bezpośrednio po zdarzeniu ruch pociągów na fragmencie trasy między Piłą a Bydgoszczą został wstrzymany. Żeby podnieść wykolejone wagony trzeba było sprowadzić specjalistyczny sprzęt.

W Białośliwiu koło Piły zderzyły się dwa pociągi Źródło zdjęcia: TVN24

W wyniku wypadku poszkodowanych zostało 11 osób, z czego troje z nich trafiło do szpitala. Łącznie składami podróżowało około 200 pasażerów.

Zderzenie pociągów w Białośliwiu. Składy nadal blokują torowisko Źródło: TVN24