Pociągi jeżdżą, ale po jednym torze. Naprawa drugiego wciąż trwa
W sobotę rano spółka PKP PLK poinformowała, że w Białośliwiu jej służby techniczne wkoleiły trzy wagony składu PKP Intercity oraz człon pociągu Polregio i wykonały niezbędne naprawy toru. Na jednym z dotychczas zablokowanych torów wznowiono już ruch. Przywrócenie ruchu po drugim torze będzie możliwe w kolejnych dniach - po naprawie infrastruktury oraz zabudowie nowego rozjazdu.
Do zniszczenia infrastruktury doszło w wyniku zderzenia bocznego dwóch pociągów na stacji w Białośliwiu. Wykoleiły się trzy wagony pociągu PKP Intercity oraz człon składu Polregio. Doszło również do uszkodzenia m.in. rozjazdu. Bezpośrednio po zdarzeniu ruch pociągów na fragmencie trasy między Piłą a Bydgoszczą został wstrzymany. Żeby podnieść wykolejone wagony trzeba było sprowadzić specjalistyczny sprzęt.
W wyniku wypadku poszkodowanych zostało 11 osób, z czego troje z nich trafiło do szpitala. Łącznie składami podróżowało około 200 pasażerów.