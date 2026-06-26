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Poznań

Śledczy zeszli z torowiska, teraz czas na służby techniczne. Kiedy udrożnią tor?

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Służby techniczne musiały poczekać aż prace na torowisku zakończą śledczy
Zderzenie pociągów w Białośliwiu. Składy nadal blokują torowisko
Źródło wideo: TVN24
Źródło zdj. gł.: TVN24
Po tym jak w Białośliwiu koło Piły zderzyły się dwa pociągi, fragment trasy wciąż jest zablokowany. Jak przewiduje PKP, dopiero w piątek wieczorem służby techniczne będą mogły udrożnić jeden tor kolejowy na trasie Piła-Bydgoszcz. - Na starszą kobietę spadła walizka - relacjonuje świadek, z którym rozmawiał dziennikarz TVN24.

W czwartek na stacji w Białośliwiu zderzyły się dwa pociągi, które jechały w tym samym kierunku. PKP Intercity i Polregio. Składy zderzyły się bocznie, część wagonów wypadła z torów. Ucierpiała też infrastruktura kolejowa. Zaraz po zdarzeniu ruch pociągów na fragmencie trasy między Piłą a Bydgoszczą został wstrzymany.

Do usunięcia części wagonów konieczny jest specjalny dźwig
Do usunięcia części wagonów konieczny jest specjalny dźwig
Źródło zdjęcia: TVN24

"Chcemy przywrócić ruch na jednym torze"

Śledczy zakończyli czynności na miejscu około godziny 3. Dlatego służby technicznie kolei nie mogły wcześniej udrożnić torowiska. Bartosz Pietrzykowski z zespołu prasowego PKP PLK przekazał w piątek, że do usunięcia wykolejonych pojazdów - trzech wagonów PKP Intercity - potrzebny będzie specjalistyczny dźwig należący do firmy zewnętrznej. - Chcemy przywrócić ruch na jednym torze - jeszcze z ograniczoną prędkością około 50 km/h. Moglibyśmy to zrobić w piątek późnym popołudniem lub wczesnym wieczorem - ocenił.

Pociągi jechały w tym samym kierunku
Pociągi jechały w tym samym kierunku
Źródło zdjęcia: KW PSP Poznań

Jaki jest plan działania? Pietrzykowski wyjaśnił, że służby techniczne chcą w pierwszej kolejności ustawić na torach trzy wagony PKP Intercity i naprawić tor, po którym jechały. Kolejarze spróbują wkoleić jeden wagon przy pomocy tego sprzętu ratowniczego, który jest na miejscu wypadku. Do usunięcia pozostałych dwóch wagonów PKP Intercity potrzebny będzie dodatkowy dźwig. Dopiero po udrożnieniu jednego toru służby PKP PLK usuną skład Polregio, który w zderzeniu również częściowo się wykoleił.

Ruch na odcinku Piła-Bydgoszcz jest wciąż wstrzymany
Ruch na odcinku Piła-Bydgoszcz jest wciąż wstrzymany
Źródło zdjęcia: PSP Piła

Pietrzykowski zaznaczył, że naprawę uszkodzonej w wypadku infrastruktury, ze względów technologicznych, mogą wydłużyć prognozowane upały.

Relacja pasażera: miałem wrażenie, że pociąg jest pod kątem 45 stopni

Dziennikarz TVN24 dotarł do jednego z pasażerów wykolejonych składów. - Jak tylko zorientowałem się, że zaczynamy się ocierać z tym pociągiem to tylko zwróciłem uwagę jak nasz wagon przechyla się w drugą stronę. Od zewnątrz tego może nie widać, jak to brutalnie wygląda. Natomiast w środku miałem wrażenie, że ten wagon jest pod kątem 45 stopni - zrelacjonował Daniel Niżyński.

Wskazał też, że w jego wagonie podróżowało kilka osób - głównie byli to seniorzy. - Niestety starsza kobieta, siedząca trzy siedzenia dalej po skosie, oberwała walizką. Natomiast udało nam się szybko ewakuować tych ludzi z wagonu - dodał.

Ruch na odcinku Piła-Bydgoszcz jest wciąż wstrzymany
Ruch na odcinku Piła-Bydgoszcz jest wciąż wstrzymany
Źródło zdjęcia: PSP Piła

Rzecznik wielkopolski straży pożarnej asp. Martin Halasz, podsumował w czwartek wieczorem działania strażaków. Jak poinformował, łącznie składami podróżowało około 200 pasażerów, z czego 11 było poszkodowanych. Do szpitala ostatecznie trafiły trzy osoby.

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Źródło: PAP, tvn24.pl
Tagi:
pociągi
Aleksandra Arendt-Czekała
Aleksandra Arendt-Czekała
Dziennikarka tvn24.pl
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