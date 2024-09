W poniedziałek odbyły się sekcje zwłok. - Niestety biegli nie są w stanie stwierdzić bezpośredniej przyczyny zgonu tych osób. Oględziny wewnętrzne i zewnętrzne to za mało. Konieczne są dalsze badania histopatologiczne. Pobrano krew i wycinki tkanek do dalszych badań. Na ich wyniki będzie trzeba trochę poczekać - mówi tvn24.pl prokurator Małgorzata Dotka, która prowadzi to postępowanie. - Nie stwierdzono ran postrzałowych - dodaje mł. insp. Andrzej Borowiak, rzecznik wielkopolskiej policji.