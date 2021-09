Będą przypominać o osiągnięciach poznańskich matematyków, pokażą Enigmę

To miejsce do 1990 r. służyło jako "biały dom" - siedziba KW PZPR.

- Wielkimi krokami zbliża się dzień, na który czekało bardzo wiele osób. Wreszcie powstanie placówka upamiętniająca znaczący sukces polskich kryptologów - Rejewskiego, Zygalskiego i Różyckiego, absolwentów Uniwersytetu Poznańskiego. Bez wątpienia brakowało do tej pory miejsca, opowiadającego o roli Polaków w wielkim wydarzeniu, które jak podkreślają eksperci przyczyniło się do szybszego zwycięstwa aliantów - mówi Mariusz Wiśniewski, zastępca prezydenta Poznania.

Gry terenowe i pokaz multimedialny na start

- W weekend otwarcia zaplanowaliśmy specjalną promocję na bilety. Tego dnia będzie można wziąć udziału także w nocnym zwiedzaniu CSE, które potrwa aż do północy. Podczas wydarzenia - zarówno w sobotę, jak i niedzielę - zapraszamy również na specjalne oprowadzania budynku Collegium Martineum i dzielnicy zamkowej - mówiła Monika Herkt, dyrektor Poznańskiego Centrum Dziedzictwa.

W środku znajdzie się prawdziwa Enigma

Egzemplarz trafił do zbiorów placówki w latach 80-tych XX w. - Została kupiona przez naszego pracownika. Jest to egzemplarz czterowirnikowy, cywilny, wyprodukowany w latach trzydziestych – powiedział Aleksander Ostasz, dyrektor Muzeum Oręża Polskiego w Kołobrzegu.

Poznański magistrat wskazał, że ekspozycja CSE będzie złożona z trzech części. W pierwszej zwiedzający poznają metody szyfrowania informacji od starożytności do czasów współczesnych. Kolejne części poświęcone zostaną historycznym wydarzeniom związanym ze złamaniem kodu Enigmy oraz ich następstwom, w tym rewolucji informatycznej. Dla najmłodszych gości CSE przygotowano Strefę Szyfrów, czyli specjalne miejsce dla rodzin, które ma inspirować do samodzielnego zdobywania wiedzy. Przestrzeń centrum została przystosowana do potrzeb osób z niepełnosprawnościami, rodzin z dziećmi oraz osób starszych. W budynku znajduje się także specjalny pokój wyciszenia oraz miejsca odpoczynku. CSE ma budować świadomość, że historia złamania kodu Enigmy zaczęła się w Poznaniu, a działaniom centrum przyświeca hasło "Prawdziwa historia. Wyzwanie dla umysłu".