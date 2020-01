Jechali tym samym pasem, nagle porsche wbiło się w tył tira

- Pojawiliśmy się na miejscu w tym samym czasie co załoga karetki. Porsche dosłownie wbiło się w tę naczepę. Lekarz nie mógł dotrzeć do kierowcy, dlatego staraliśmy się to umożliwić. Niestety okazało się, że mężczyzna nie żyje. W tej sytuacji pozostało nam zabezpieczenie miejsca zdarzenia i oczekiwanie na przyjazd prokuratora - mówi st. kpt. Sebastian Oleksiak, rzecznik konińskiej straży pożarnej.