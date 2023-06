Zmarł drugi z 14-latków potrąconych przez pijanego kierowcę. Siedzieli na poboczu, gdy doszło do wypadku

W szpitalu zmarł 14-latek potrącony 11 czerwca między Pamiątkowem a Baborowem (woj. wielkopolskie) przez nietrzeźwego kierowcę. Samochód prowadzony przez Andrieja R. uderzył wtedy w dwóch młodych Ukraińców. Pierwszy zmarł tuż po przewiezieniu do szpitala.

Informację o śmierci drugiego z potrąconych 14-latków przekazała we wtorek rzeczniczka szamotulskiej policji asp. Sandra Chuda. Stan chłopca już w chwili przewiezienia go do szpitala określano jako ciężki.