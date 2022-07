Awaria wodociągu w Poznaniu. Woda zalała samochody, tory tramwajowe, przejście podziemne i ulicę

Zalane samochody

Tramwaje linii 12 i 16 kursowały objazdem do pętli Połabska, a tramwaje linii 14 i 15 objazdem do pętli Piątkowska. Wzdłuż trasy PST do przystanku Armii Poznań uruchomione zostały także autobusy "za tramwaj".

Zofia Koszutska-Taciak, rzeczniczka prasowa Aquanet S.A. przekazała nam, że odcinek uszkodzonego rurociągu został już zamknięty. – By móc ocenić, co dokładnie się wydarzyło oraz przystąpić do prac naprawczych, trzeba poczekać, aż woda spłynie. Na miejsce awarii zostały wysłane także wozy asenizacyjne, by ewentualnie przyspieszyć ten proces i odpompować, oczyścić to miejsce - wyjaśnia rzeczniczka. - Aktualnie trudno przewidzieć, jak długo potrwają prace - dodaje.