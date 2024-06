Awaria na stacji Poznań Główny. Jeden z pociągów ma już ponad 300 minut opóźnienia

czytaj dalej

Na poniedziałek na godzinę 10 Daniel Obajtek został wezwany do Prokuratury Okręgowej w Warszawie, jednak były prezes Orlenu nie stawił się na przesłuchanie. "Zgodnie z zapowiedzią, przekazałem pełnomocnictwo mojemu adwokatowi do reprezentowania mnie w postępowaniach przed Prokuraturą oraz Sejmową Komisją Śledczą" - napisał Obajtek w mediach społecznościowych. Prokuratura poinformowała, że jeśli do godziny 15 nie otrzyma odpowiedzi, w której zawarte będą nowe adresy do korespondencji, zarządzi poszukiwania Daniela Obajtka.