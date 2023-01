Jechali z Niemiec do Polski. Cysterną bez koła

czytaj dalej

Sędzia Piotr Gąciarek stawił się w czwartek rano w Sądzie Okręgowym w Warszawie. Został przywrócony do orzekania. Dzień wczesnej Izba Odpowiedzialności Zawodowej Sądu Najwyższego uchyliła decyzję o jego zawieszeniu. - To jest wielka satysfakcja, radość, że mogę wrócić do pracy, bo jestem sędzią, takie jest moje powołanie, żeby służyć państwu - powiedział sędzia. Dodał jednak, że "jest to radość podszyta goryczą".