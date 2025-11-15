"Chwiał się na nogach i bełkotał". W takim stanie kierował tirem

Koło. Kompletnie pijany kierowca ciężarówki na A2 Źródło: TVN24

Do kolizji doszło w poniedziałek na autostradzie A2 w okolicach Koła (Wielkopolska). Zamiast zatrzymać się i wyjaśnić okoliczności kolizji, 35-letni kierowca tira po prostu pojechał dalej.

- Świadek zdarzenia natychmiast ruszył za tym kierowcą i na terenie Miejsca Obsługi Podróżnych uniemożliwił mu dalszą jazdę. Powiadomił też o tej sytuacji policję - zrelacjonował mł. asp. Daniel Boła, rzecznik Komendy Powiatowej Policji w Kole.

Zobaczył wynik i nagle stał się wulgarny

Już na pierwszym rzut oka było widać, że 35-latek jest kompletnie pijany.

- Chwiał się na nogach i bełkotał. 35-latek, który kierował tirem poddał się badaniu na zawartość alkoholu, ale gdy zobaczył wynik, a było to ponad 3 promile alkoholu w organizmie, odmówił dalszych czynności – przekazał rzecznik.

Mężczyzna zmienił też swoje nastawienie do policjantów. Jak przekazał mł. asp. Boła, kierowca "stał się wulgarny, nie wykonywał poleceń". - Mężczyzna został zatrzymany. Z uwagi na niewykonywanie poleceń zostały zastosowane wobec niego środki przymusu bezpośredniego. Mężczyzna powiedział policjantom, żeby zajęli się łapaniem prawdziwych przestępców, a nie jego – dodał policjant.

Po wytrzeźwieniu 35-latek usłyszał zarzut kierowania pojazdem mechanicznym w stanie nietrzeźwości. Teraz grozi mu kara do trzech lat więzienia, zakaz prowadzenia pojazdów oraz wysoka grzywna.

Kierowca miał ponad 3 promile alkoholu w organizmie Źródło: KPP Koło

Ponad 700 pijanych kierowców w Wielkopolsce

W Wielkopolsce, tylko od początku roku policjanci przeprowadzili ponad 1,2 miliona kontroli trzeźwości. Podczas tych interwencji zatrzymano ponad 700 nietrzeźwych kierowców.

- Niechlubnymi rekordzistami byli kierowcy, którzy mieli przeszło 3 promile alkoholu w organizmie. Za popełnione przestępstwo grozi do trzech lat pozbawienia wolności oraz utrata prawa jazdy i wysoka grzywna. W uzasadnionych przypadkach policjanci wdrażali procedurę konfiskaty pojazdów - powiedziała TVN24 podinsp. Iwona Liszczyńska z biura prasowego wielkopolskiej policji.

Wielkopolska. Ponad milion kontroli trzeźwości kierowców (15.11.2025) Źródło: TVN24

Przepisy dotyczące konfiskaty pojazdów obowiązują od marca 2024 roku. Dotychczas w Wielkopolsce auta straciło w ten sposób 572 kierowców. Zdecydowana większość tych pojazdów (540) to samochody osobowe.

