Szokujące zachowanie na autostradzie. Kierowca wystawił pistolet i oddał strzały. Nagranie

"Na początku była konsternacja"

- Wracałem z żoną i córką do domu. W pewnym momencie usłyszeliśmy dwa strzały. Z mojej perspektywy wyglądało to tak, jakby kierowca strzelił dwa razy w powietrze - mówi.

Jak dodaje, na początku myślał, że były to strzały wymierzone w jego kierunku. - Na szczęście nie. Na początku była konsternacja. Jestem emerytowanym mundurowym, ale z takim użyciem broni spotkałem się po raz pierwszy. To dość nietypowy sposób popędzania kierowców - komentuje.

Pan Łukasz nie był w stanie ocenić, czy była to prawdziwa broń czy jakiś straszak. Nagranie przekazał policji w Zielonej Górze, a stamtąd trafiło ono do Komendy Powiatowej Policji w Nowym Tomyślu.

Auto z niemiecką rejestracją

- Musimy też zidentyfikować przedmiot, jaki został użyty, bo nie wiadomo, co to było. Za wcześnie jest, by mówić, czy sytuacja widoczna na nagraniu to wykroczenie czy przestępstwo - powiedział policjant.