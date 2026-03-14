W Poznaniu powstaje pierwsze muzeum Kici Koci

Do zdarzenia doszło w Poznaniu

Kicia Kocia to jedna z najpopularniejszych serii książek dla najmłodszych. Perypetie sympatycznej kotki, która wraz ze swoimi bliskimi oraz przyjaciółmi poznaje świat śledzą już kilkulatki.

Do tej pory mali fani Kici Koci mogli przeżywać jej historie dzięki książkom, bajkom na dużym ekranie oraz okazjonalnym spotkaniom podczas różnych wydarzeń. Teraz do tej listy można dopisać też wizytę w muzeum. W samym sercu Poznania powstaje Kiciokociolandia - tuż przy Bibliotece Raczyńskich przy Placu Wolności.

"Będzie to doskonały powód, by zaplanować wizytę w naszym mieście"

Jak zapowiada Poznańska Lokalna Organizacja Turystyczna oraz Wydawnictwo Media Rodzina, przestrzeń ma odwzorowywać świat, który dzieci doskonale znają z książek Anity Głowińskiej. Wszystkie sprzęty zaprojektowano z myślą właśnie o najmłodszych. W środku zaplanowano też małe kino, w którym dzieci będą mogły obejrzeć specjalnie przygotowaną animację.

- Muzeum Kici Koci ma wszystko, by od pierwszego dnia stać się jedną z ulubionych atrakcji dla dzieci w Poznaniu. Jestem przekonany, że dla wielu rodzin będzie to także doskonały powód, by zaplanować wizytę w naszym mieście - uważa Jan Mazurczak, Prezes Zarządu PLOT.

Jak podaje Wydawnictw Media Rodzina, do tej pory w ramach serii Kicia Kocia ukazało się ponad 70 tytułów, a drukarnie opuściło już 20 milionów egzemplarzy. Wybrane książki zostały przetłumaczone także na inne języki.

Bilety i zniżki

Twórcy zakładają, że pierwsi fani Kici Koci będą mogli pojawić się już w kwietniu i to krótko po Wielkanocy. Bilety będzie można kupować online. Przewidziano bilety rodzinne oraz zniżki w ramach Karty Dużej Rodziny i Poznańskiej Karty Turystycznej.

