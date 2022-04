Skrzywdził kobietę i dwie nastolatki. Mają nagranie jego głosu i próbkę DNA. Wytypowali 10 osób, są wyniki

Policjanci z Archiwum X opublikowali nagranie, na którym słychać głos mężczyzny poszukiwanego w sprawie usiłowania gwałtu w Southampton oraz doprowadzenia do "innej czynności seksualnej" dwóch nastolatek z okolic Antonina (woj. wielkopolskie). Efekt: na podstawie zgłoszeń z różnych części Polski wytypowano 10 mężczyzn, których policjanci wzięli pod lupę.

Od kilku miesięcy policjanci z Archiwum X pracują nad sprawą groźnego przestępcy seksualnego, który zaatakował co najmniej dwa razy. Według ustaleń, mężczyzna zaatakował w 2005 roku w Southampton w Wielkiej Brytanii. Tam miał próbować zgwałcić kobietę w jej własnym domu. Nie udało się, bo ofiara stawiała opór.

Do kolejnego zdarzenia doszło w 2009 roku w Polsce. Jak informuje policja stało się to w lesie koło Antonina w gminie Przygodzice (Wielkopolska). - Będąc na spacerze w lesie, dwie dziewczynki weszły do niewielkiego betonowego bunkra, gdzie często spotykała się miejscowa młodzież. Kiedy były w środku, wszedł do nich nagi mężczyzna ze slipami założonymi na głowę - mówi Andrzej Borowiak, rzecznik wielkopolskiej policji.

Napastnik zablokował 14-latce i 16-latce wyjście, sterroryzował je, wykorzystał seksualnie, a następnie uciekł. - Przez te 13 lat policjanci starali się ustalić, kim był sprawca, ale nie udało się tego uczynić - wyjaśnia Borowiak.

Ofiara zadzwoniła na numer alarmowy

Sprawą zajęli się policjanci z poznańskiego Archiwum X. Dysponują dwoma ważnymi dowodami. Pierwszy z nich to próbka DNA sprawcy, a drugi to nagranie, na którym słychać jego głos. Ten drugi dowód udało się uzyskać, dlatego, że jedna z poszkodowanych dziewczynek, która - gdy była więziona razem z koleżanką - wykorzystując nieuwagę napastnika, połączyła się z numerem alarmowym.

- Nie mogła porozmawiać z operatorem, jednak połączenie zarejestrowało odbywające się dialogi, w tym głos mężczyzny - wyjaśnia Borowiak.

Dzięki obróbce nagrania przez Pracownię Fonoskopii Laboratorium Kryminalistycznego KWP w Poznaniu wyodrębniono z dynamicznych dialogów głos mężczyzny i poprawiono jakość dźwięku, dzięki czemu głos napastnika jest łatwiejszy do rozpoznania przez osoby, które go znają. Funkcjonariusze biorą pod uwagę kilka hipotez. Jedna zakład, że sprawca mieszka lub mieszkał w okolicy, w której doszło do zdarzenia. - Nie wykluczamy, że pojawił się tam w związku ze świętami wielkanocnymi, które akurat przypadały w tamtym czasie. Ale równie dobrze mógł tam być tylko przejazdem. Ten bunkier znajduje się w pobliżu drogi krajowej - dodaje Borowiak.

"Otrzymaliśmy wiele zgłoszeń, policjanci wytypowali 10 osób"

W styczniu policja zdecydowała się opublikować to nagranie, choć zaznacza, że zawiera ono treści nieodpowiednie dla osób wrażliwych i niepełnoletnich. Słychać na nim, jak mężczyzna zmusza dziewczynki do seksu oralnego. Nie publikujemy nagrania ze względu na jego drastyczną treść i wulgarne słownictwo. Można je znaleźć na stronie Komendy Wojewódzkiej Policji w Poznaniu.

Po publikacji nagrania do funkcjonariuszy zgłosiło się wiele osób. - Otrzymaliśmy wiele zgłoszeń i to z różnych części Polski. Wszystkie osoby, które się z nami kontaktowały wskazywały, że kluczowe było dla nich właśnie to nagranie, na którym słychać dość charakterystyczny sposób mówienia sprawcy. Momentami posługiwał się gwarą. Ostatecznie policjanci wytypowali 10 osób. Wiele szczegółów wskazywało, że to może być któryś z nich - mówi tvn24.pl Borowiak.

Kluczowe okazało się badanie DNA. - Po porównaniu pobranego materiały genetycznego od tych 10 mężczyzn z próbkami zabezpieczonymi w bunkrze oraz przez brytyjską policję, okazało się, że w tym wytypowanym gronie nie ma osoby, której szukamy. Ale to nie oznacza, że się poddajemy, Pracujemy dalej i to nie tylko my. Równolegle działają policjanci z Wielkiej Brytanii. Cały czas współpracujemy. Im też bardzo zależy na wyjaśnieniu tej sprawy - tłumaczy rzecznik wielkopolskiej policji.

Policja szuka sprawcy molestowania nastolatek KWP Poznań

Policja prosi o kontakt wszystkich, którzy rozpoznają głos mężczyzny lub posiadają jakiekolwiek informacje mogące pomóc śledczym w jego namierzeniu. Śledczych można informować pod numerem telefonu 572 900 239 lub e-mailem archiwum.x@po.policja.gov.pl.

Autor:aa/gp

Źródło: TVN24 Poznań