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Leszno

Problemy podczas lądowania na Antidotum Airshow. Strażacy na miejscu

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Źródło wideo: Google Earth
Źródło zdj. gł.: TVN24
W Lesznie w trakcie porannego treningu do Antidotum Airshow jeden z samolotów wylądował bez podwozia. Organizatorzy opublikowali oświadczenie.

W Lesznie trwa impreza lotnicza Antidotum Airshow. Podczas porannego treningu po godzinie 11 doszło tam do incydentu - w trakcie lądowania samolotu OV-10 Bronco nie wysunęło się podwozie.

- Na miejscu pojawiły się trzy zastępy straży pożarnej. Na szczęście nie doszło do rozbicia tej maszyny i pożaru. Po wylądowaniu strażacy zabezpieczyli ten teren, żeby uniknąć ewentualnego zapłonu - powiedział aspirant Martin Halasz, rzecznik wielkopolskiej straży pożarnej.

Organizator o incydencie

"Pilot doznał nieznacznych obrażeń, na tę chwilę główna droga startowa lotniska jest zablokowana, a operacje wstrzymane. Będziemy informować, jeżeli zaszłyby zmiany w dzisiejszym planie" - poinformowali organizatorzy w krótkim oświadczeniu.

Jak przyznali organizatorzy w rozmowie z dziennikarzem TVN24 zdarzenie było "efektem drobnej usterki".

W kolejnym oświadczeniu przekazano, że pilot jest w dobrym stanie, a droga startowa pozostaje zablokowana. "Dzisiejsze pokazy odbędą się z dużym prawdopodobieństwem. Możliwe są jednak opóźnienia oraz zmiany w programie" - uprzedzono.

Antidotum Airshow to jedna z najważniejszych imprez lotniczych w Polsce. Zakończy się 20 czerwca. Dwa lata temu ze względu na potężną ulewę trzeba było odwołać część pokazów.

Źródło: TVN24
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Tagi:
samolotyLesznoStraż pożarna
Aleksandra Arendt-Czekała
Aleksandra Arendt-Czekała
Dziennikarka tvn24.pl
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