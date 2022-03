Zatrzymali rowerzystę do kontroli. Wynik badania alkomatem ich zaskoczył

czytaj dalej

Agencja Reutera dotarła do dwóch pracowników elektrowni atomowej w Czarnobylu, którzy byli na terenie obiektu w momencie zajęcia go przez rosyjskie wojska. Według ich relacji, żołnierze agresora zostali narażeni na chorobę popromienną, bo przemieszczali się przez skażony obszar ciężkim sprzętem i bez żadnych środków ochronnych. - To było samobójstwo - skomentowali pracownicy elektrowni w rozmowie z brytyjską agencją prasową.