Fortepian przypadkowo podniesiony przez windę runął na scenę. Znany jest już koszt naprawy cennego instrumentu

O zdarzeniu, do którego doszło w sobotę informowaliśmy na tvn24.pl tuż po zdarzeniu. Cenny fortepian runął na scenę chwilę po tym, jak podniosła go winda znajdująca się pod sceną. Instrument - co widać na nagraniu z kamery zainstalowanej na auli - przed zniszczeniem rozpaczliwie próbował ochronić mężczyzna, który wbiegł na scenę. Na nagraniu widać, jak przez chwilę z dużym zaangażowaniem próbuje przesunąć fortepian tak, by nie runął on na klawiaturę. Niestety, jego działania były nieskuteczne - instrument z dużym impetem "wylądował" na scenie.