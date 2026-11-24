Agresywny pasażer pociągu. Uderzył kobietę i konduktora. Nagranie
Spółka Polregio opublikowała nagranie z monitoringu, na którym widać jak mężczyzna zaatakował dwie osoby. - Agresywny i jak się później okazało, będący pod wpływem alkoholu mężczyzna, najpierw uderzył w twarz jedną z pasażerek pociągu Polregio, a następnie interweniującego konduktora - przekazał Karol Jakubowski, rzecznik spółki.
Na nagraniu widać, że sprawca zaatakował kobietę, gdy ta wsiadała do pociągu, a konduktora na peronie. Na miejsce wezwano policję. Funkcjonariusze zatrzymali mężczyznę. Agresor to 31-latek, który podróżował pociągiem relacji Krzyż-Poznań.
- W trakcie prowadzonych czynności mężczyzna znieważył policjantów. Ponadto stosował groźby w celu zmuszenia policjanta oraz konduktora do zaniechania prawnych czynności służbowych - wskazała młodsza aspirant. Beata Grandtke, rzeczniczka policji w Czarnkowie.
Surowa kara
Pracownicy kolei, którzy wykonują swoje obowiązki zawodowe, mają status funkcjonariusza publicznego.
- Oznacza to, że atak fizyczny, naruszenie nietykalności cielesnej lub znieważenie pracownika na służbie jest przestępstwem ściganym z urzędu i wiąże się z surową odpowiedzialnością karną, włącznie z karą pozbawienia wolności - przypomniał Jakubowski.
Policjanci przedstawili mężczyźnie cztery zarzuty. 31-latek odpowie za: naruszenia nietykalności cielesnej konduktora i pasażerki, groźby oraz za znieważenie policjantów.
- Po przedstawieniu zarzutów mężczyzna został zwolniony. Z uwagi na to, że działał w warunkach recydywy, grozi mu kara nawet 4 lat i 6 miesięcy pozbawienia wolności - przekazała mł. asp. Grandtke.