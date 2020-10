Abp Gądecki na kwarantannie. Miał kontakt z zakażonym biskupem

Coraz więcej zachorowań wśród biskupów

Biskup Artur Miziński jest kolejnym wysoko postawionym hierarchą kościelnym, u którego wykryto infekcję. We wtorek potwierdzono koronawirusa u dwóch biskupów diecezji opolskiej – Andrzeja Czai i Rudolfa Pierskały. W komunikacie znalazła się też informacja o zamknięciu opolskiej kurii co najmniej do końca tygodnia.