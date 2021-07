27-latek z Leszna sprzedawał maszyny rolnicze, których nie miał. Usłyszał zarzuty, został tymczasowo aresztowany

Wystawił ogłoszenie, pobrał zaliczkę i zniknął. Policja z Leszna zatrzymała mężczyznę, który sprzedawał maszyny rolnicze, mimo że ich nie posiadał. Na razie 27-latek odpowie za oszukanie jednego klienta. Według policji poszkodowanych jest więcej. Sąd Rejonowy w Lesznie przychylił się do wniosku prokuratury i zastosował wobec podejrzanego tymczasowy areszt.

Nawet osiem lat więzienia - taka kara grozi mężczyźnie, który według policji oszukał co najmniej jedną osobę. 27-latek z powiatu poznańskiego miał oferować w internecie ciągniki oraz inne maszyny rolnicze. Tyle, że żadnego z wystawionych pojazdów nigdy nie posiadał. - W chwili rzeczywistego zainteresowania klienta zakupem maszyny mężczyzna żądał wpłaty zaliczki w kwocie kilkunastu tysięcy złotych, co zazwyczaj stanowiło około dziesięć procent wartości pojazdu oferowanego do sprzedaży. Po przelaniu pieniędzy na konto, kontakt z wystawiającym ogłoszenie urywał się – relacjonowała Monika Żymełka, rzeczniczka policji w Lesznie.