Prezydent popiera wprowadzenie nowego święta państwowego. "Zrobię wszystko, co w mojej mocy, aby tak właśnie się stało"

"Zrobię wszystko, co w mojej mocy"

- Mam nadzieję, że będziecie państwo - a my razem z państwem - mogli obchodzić narodowe święto zwycięskiego powstania wielkopolskiego 27 grudnia już tego, 2021 roku. Zrobię wszystko, co w mojej mocy, aby tak właśnie się stało - zapewnił Andrzej Duda. Jak podkreślił, powstanie wielkopolskie jest wielkim i ważnym - choć trochę zapomnianym - powstaniem. Dodał, że umożliwiło przyłączenie do Polski ziem, na których zrodziła się nasza państwowość. Zaznaczył, że bez ziem włączonych wtedy do Polski, a będących kolebką państwa Polan, bez Wielkopolski nie ma Rzeczypospolitej.