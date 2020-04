"Stworzymy dla Was Najpiękniejszą Domówkę Świata". 26. Pol’and’Rock Festival w wersji wirtualnej

Fundacja Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy poinformowała, że z powodu koronawirusa w Kostrzynie nad Odrą nie odbędzie się tegoroczny 26. Pol’and’Rock Festival, który był zaplanowany na przełom lipca i sierpnia. Zapowiedziała za to organizację wirtualnej odsłony imprezy. "Stworzymy dla Was Najpiękniejszą Domówkę Świata" - napisał w komunikacie prezes fundacji Jerzy Owsiak.

"To nie moment na zgrywanie bohaterstwa"

"Niestety, chwilowo pokonał nas wirus. Nie tylko nas, bo rzucił na kolana cały świat. Niewidoczny gołym okiem, nie podnoszący głosu, niewidzialny, niczym się niewyróżniający, a zapędził nas w kozi róg. Nie tylko sieje strach, ale wielu z nas odbiera zdrowie i życie. Tu nie ma mocnych, to nie moment na zgrywanie bohaterstwa, to nie czas na wymyślanie sztuczek" - napisał Owsiak.

"My w Fundacji po prostu z pokorą pochyliliśmy głowy, zakasaliśmy rękawy i kiedy tylko wirus do nas przywędrował, wzięliśmy się do pomocy, na jaką jest nas stać. Powiedzieliśmy sobie - wygramy i wszyscy razem pójdziemy na spacer! Trzymamy się tego zdania bardzo mocno" - dodano.

"Stworzymy dla Was Najpiękniejszą Domówkę Świata"

"Absolutnie nie chcemy Was w tych trzech dniach zostawić bez cudownej atmosfery naszego Festiwalu. Przecież jest to podziękowanie za Wasze zimowe wsparcie podczas Finału, jest to podziękowanie dla Was wszystkich za tworzenie społeczeństwa w pełni obywatelskiego i przepojonego wspaniałymi ideami. Dlatego w dniach 30 lipca - 1 sierpnia zapraszamy Was na całe trzy dni festiwalowego grania! Stworzymy dla Was Najpiękniejszą Domówkę Świata - internetowe spotkanie pełne miłości, przyjaźni i muzyki, z masą festiwalowych gości i dźwięków" - napisano w komunikacie.