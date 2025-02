Cyryl Ratajski, legendarny prezydent Poznania okresu międzywojennego, przez pół roku był ministrem spraw wewnętrznych. To właśnie on 100 lat temu polecił utworzyć Policję Kobiecą. Pierwsze funkcjonariuszki zajmowały się głównie zwalczaniem handlu ludźmi, stręczycielstwa, sutenerstwa czy przestępstw seksualnych.

Walczyły ze stręczycielami i handlarzami ludźmi

- Do służby przyjęto wówczas zaledwie 30 pań, na czele których stanęła 33-letnia Stanisława Paleolog, członkini byłej Milicji Obywatelskiej Kobiet we Lwowie , uczestniczka wojny polsko-bolszewickiej. Została ona pierwszą Komendantką Policyjnej Kobiecej Brygady Sanitarno-Obyczajowej w Stołecznym Urzędzie Śledczym - przypominał Przemysław Adamik z Wydziału Komunikacji Społecznej Komendy Wojewódzkiej Policji w Gorzowie Wlkp.

Po szkoleniu absolwentki kursu trafiły do Urzędu Śledczego Miasta Warszawy i do policji kryminalnej w Łodzi.

Surowe wymogi

Żeby zostać policjantką, należało sprostać wielu wymogom. Do służby przyjmowano wyłącznie panny lub bezdzietne wdowy w wieku od 25 do 45 lat. Kandydatki musiały odznaczać się nienaganną opinią i zobowiązać się, że w ciągu najbliższych dziesięciu lat nie wyjdą za mąż. Wymogiem do wstąpienia do służby były także dobry stan zdrowia, krótkie włosy oraz co najmniej 164 cm wzrostu.