Budują trasę tramwajową, znaleźli osadę sprzed 2000 lat

Pozostałości osady sprzed 2000 lat odkryli archeolodzy, którzy prowadzą badania poprzedzające budowę tramwaju na Naramowice w Poznaniu. Na terenie, na którym kiedyś znajdował się cmentarz znaleźli prawie 100 mogił.

Archeolodzy prowadzą badania w parku Kosynierów przy osiedlu Pod Lipami, u zbiegu ulic Słowiańskiej i Naramowickiej. Badania archeologiczne poprzedzają roboty budowlane związane z powstaniem nowej trasy tramwajowej od pętli Wilczak do ulicy Błażeja na Naramowicach.

- Archeolodzy, którzy rozpoczęli pracę na tym terenie niespełna dwa tygodnie temu, przebadali już ponad połowę zaplanowanego obszaru. W pobliżu skrzyżowania ulicy Naramowickiej z ulicą Słowiańską odkryli między innymi fragmenty glinianych naczyń, które – według nich – są pozostałością osady sprzed ponad 2000 lat – mówi Grzegorz Bubula, wiceprezes zarządu spółki Poznańskie Inwestycje Miejskie.

Znalezione przedmioty to waza i fragmenty innych naczyń. Ich odnalezienie nie wpłynie na tempo prac przygotowawczych do budowy trasy tramwajowej na Naramowice. Znaleziska mają trafić do Muzeum Archeologicznego.

Odkryli 98 pochówków. I kopią dalej

Teren, który badają archeolodzy, to jednak przede wszystkim obszar dawnego cmentarza ewangelicko-augsburskiego istniejącego od 1899 roku do końca II wojny światowej.

Dziś na jego terenie stoi kościół św. Karola Boromeusza oraz jeden z bloków na osiedlu Pod Lipami.

Archeolodzy znaleźli do tej pory 98 mogił, ale prace wciąż trwają, więc można spodziewać się odkrycia kolejnych miejsc pochówków. Znalezione ludzkie szczątki zostaną ponownie pochowane na jednym z poznańskich cmentarzy.

Za dwa lata pojedzie tędy tramwaj

Oprócz prac archeologicznych na terenie przyszłej trasy na Naramowice trwają wyburzenia budynków kolidujących z inwestycją, głównie w rejonie ulic Naramowickiej i Sarmackiej. Do połączenia z torowiskiem, którym na przełomie 2021 i 2022 roku pojedzie tramwaj do ulicy Błażeja, przygotowana jest już rozbudowana pętla Wilczak. Na początku września wrócił na nią ruch tramwajowy. Powstało tam nowe torowisko z siecią trakcyjną, perony, wiaty przystankowe, elementy małej architektury i systemu informacji miejskiej.

Planowana trasa tramwajowa na Naramowice będzie miała około 3,3 kilometra długości. Inwestycja obejmuje też budowę niemal 7,5 kilometra dróg, łącznie z dojazdowymi i skrzyżowaniami.

Odcinek od pętli Wilczak na północ Poznania, do ul. Błażeja, to pierwszy etap budowy trasy tramwajowej na Naramowice. Następnym będzie trasa od Wilczaka wzdłuż ul. Szelągowskiej w stronę centrum miasta, do skrzyżowania ul. Garbary, Małe Garbary i Estkowskiego.

Generalnym wykonawcą pierwszego etapu inwestycji jest konsorcjum w którego skład wchodzą: firma Gülermak z Ankary, Mosty Łódź SA i Gülermak Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie. Inwestycja jest współfinansowana z dwóch projektów Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020: "Poprawa warunków komunikacyjnych w ciągu drogi krajowej nr 92 w Poznaniu" oraz "Budowa trasy tramwajowej od Pętli Wilczak do Naramowic w Poznaniu".