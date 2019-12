Wzorowy korytarz życia na autostradzie A2. "Kierowcy szybko zrobili rachunek sumienia"

Video: Mateusz Szczerba / Fakty w Południe

Korytarz życia i jazda na suwak obowiązkowe. Zmiany weszły w...

Kiedy służby jadą na sygnale, to tworzymy korytarz życia. Kiedy dwa pasy schodzą się w jeden, to jedziemy na suwak - to już obowiązki kierowcy, które został zapisane w Kodeksie drogowym. Za niestosowanie się do nowych zasad grozi mandat w wysokości nawet 500 złotych.

