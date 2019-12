Wypadek przy biokominku. Poparzeni matka i dwoje dzieci. "Noworodek w stanie ciężkim"

Dwutygodniowy chłopiec, jego trzyletnia siostra i 29-letnia matka trafili do szpitali po wypadku, do którego doszło w jednym z poznańskich domów. Kobieta miała uzupełniać paliwo w biokominku. Stan noworodka określany jest przez lekarzy jako ciężki.

Dolewała paliwa do "urządzenia grzewczego", stanęła w płomieniach. 21-latka zmarła w szpitalu Nie żyje... czytaj dalej » Do zdarzenia doszło w środę przed południem w budynku przy ulicy Górniczej w Poznaniu.

- Był to wybuch bądź też bardzo gwałtowne zapalenie się rozlanego etanolu. Mieliśmy do czynienia z tak zwanym biokominkiem, który działa na paliwo płynne. Być może doszło do jakiegoś nieumiejętnego napełniania tego kominka, rozlania się cieczy i gwałtownego zapalenia - mówił Aleksander Przybylski, reporter TVN24.

Kobieta i dwójka jej dzieci w szpitalu

W efekcie poparzone zostały trzy osoby: 29-latka i jej dwoje dzieci w wieku trzech lat i dwóch tygodni. Wszyscy trafili do szpitali.

- W najcięższym stanie jest noworodek. Lekarze podjęli decyzję, że trzeba przewieźć dziecko do wyspecjalizowanej lecznicy w Ostrowie Wielkopolskim - przekazał reporter TVN24.

"Noworodek w stanie ciężkim"

Poparzeniami jest dotknięte około 25 procent powierzchni ciała chłopca. - Dla noworodka jest to bardzo duża powierzchnia ciała i jest to oparzenie kwalifikowane jako ciężkie oparzenie - poinformował Krzysztof Grala, kierownik Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii dla Dzieci szpitala w Ostrowie Wielkopolskim. - Noworodek jest w stanie ciężkim. Trudno mówić o stabilności - przyznał.

Na miejscu było nie tylko pogotowie, ale też pięć zastępów straży pożarnej i policja. Budynek nie został uszkodzony.

Do zdarzenia doszło przy ulicy Górniczej w Poznaniu:



