Pozostałe informacje

Odtwórz: 400 kilogramów karpia, 450 litrów barszczu, 1400 osób. "To największa wigilia w Polsce"

W Gnieźnie samochód wjechał w czteroosobową rodzinę na pasach. Dwie osoby dorosłe i dwójka dzieci trafiły do szpitala. czytaj dalej »

Ile informacji da się pozyskać z jednego nagrania monitoringu? To sprawdza biegły powołany przez prokuraturę badającą... czytaj dalej »

Odtwórz: Co zasłoniły krzaki, co w ręku miał Adam? 38 kluczowych pytań po śmierci z policyjnej broni

wczoraj, 06:34

Odtwórz: Chciał zobaczyć, co jest w środku, wpadł do grobowca

W niedzielę w Kaliszu na miejskim cmentarzu mężczyzna wpadł do grobowca. 41-latek zajrzał do krypty, bo był ciekaw tego, co... czytaj dalej »