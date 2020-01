"Nie wracaj tu, nie jesteś mile widziany". Premier przegnany ze spalonej wsi

Video: Fakty TVN

Pożary szaleją, Australijczycy chcą odwołania pokazu...

Australia walczy z kolejną falą pożarów. Sydney przykrywa ogromny dym, a tu przygotowania do sylwestrowej zabawy i transmitowane na cały świat fajerwerki. Setki tysięcy Australijczyków apelują do władz, by odwołano noworoczny pokaz sztucznych ogni.

