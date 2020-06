Leżała na dnie okopu, obok szczątków żołnierzy. Rozwikłali zagadkę srebrnej czary

"Ten styl zazwyczaj nazywany jest 'stylem neoruskim' i w złotnictwie jest to historyzm lub eklektyzm o charakterze 'stylu narodowego', stworzony z połączenia motywów i elementów sztuki dawnej Rusi, bizantyjskich, plecionki itp. W drugiej poł. XIX w. w Rosji prawie każda pracownia złotnicza dążyła do stworzenia własnej oryginalnej odmiany stylu narodowego. Stworzenie takiej własnej odmiany stylu neoruskiego było prestiżowym dowodem na odniesiony sukces" - opisują historycy.

Czary popularne w carskiej Rosji, ale zazwyczaj były drewniane

Historyk podkreślał, że to, w jaki sposób naczynie trafiło do Szczecina i do czego oraz przez kogo było wykorzystywane, pozostaje tajemnicą. Już wtedy jednak pojawiały się podejrzenia, że może to być tak zwany kowsz – naczynie do spożywania lub dzielenia się wódką, miodem pitnym lub innym alkoholem.