Znany szczeciński chirurg zatrzymany. Prokuratura: usłyszał 166 zarzutów

166 zarzutów

"Po doprowadzeniu do Prokuratury Regionalnej w Szczecinie Krzysztofowi K. przedstawiono zarzuty popełnienia 166 przestępstw, w tym przyjmowania łapówek w związku z pełnioną funkcją ordynatora szpitala w zamian za przeprowadzenie operacji, a także uzależniania ich przeprowadzenia od otrzymania korzyści majątkowej, oszustw, tzw. prania brudnych pieniędzy oraz złożenia fałszywego oświadczenia w toku procedury przetargowej" - poinformowała w czwartek po południu Prokuratura Regionalna w Szczecinie. W okresie objętym zarzutami korupcji i oszustw lekarz był ordynatorem Oddziału Chirurgii Ogólnej i Naczyniowej Specjalistycznego Szpitala im. prof. A. Sokołowskiego w Zdunowie. Jak podała prokuratura, zarzuty dotyczą łącznej kwoty co najmniej 1,5 mln zł.

Prokuratura: oferował pacjentom prywatne zabiegi pod warunkiem "partycypacji" w kosztach

Krzysztof K. - jak twierdzi prokuratura - miał kwalifikować pacjentów do zabiegu w prywatnym gabinecie informując, że jest możliwość wykonania zabiegu na koszt NFZ - w tym przypadku czas oczekiwania na jego wykonanie wynosić miał jednak do dwóch lat - albo też prywatnie, nawet za kilka dni. W tym przypadku - przekazała prokuratura - niezbędna była "partycypacja" pacjenta w kosztach rzędu 10 tys. złotych. Kwota miała być wpłacana na konto Fundacji Pomocy Transplantologii. Według śledczych, wpłaty pochodzące od pacjentów w ramach wewnętrznych rozliczeń fundacji były przyporządkowane do oddziału szpitalnego, prowadzonego przez podejrzanego, a następnie m.in. w kwocie prawie 450 tys. zł trafiły na jego prywatne konto.

Materiały wyłączone ze śledztwa przeciwko marszałkowi Senatu

Prokuratura podała, że materiały tej sprawy wyłączono ze śledztwa, w którym Prokuratura Regionalna chce przedstawić zarzuty przyjmowania korzyści majątkowych od pacjentów lub ich bliskich marszałkowi Senatu Tomaszowi Grodzkiemu. Chodzi o okres, gdy był on dyrektorem w Specjalistycznym Szpitalu im prof. Sokołowskiego w Szczecinie i ordynatorem tamtejszego Oddziału Chirurgii Klatki Piersiowej. Wniosek o uchylenie immunitetu marszałkowi Grodzkiemu - jak wskazała prokuratura - skierowano do Senatu w marcu 2021 r., uzupełniając go w grudniu 2021 r. "Wniosek nie został do tej pory rozpoznany przez Senat" - zaznaczono.