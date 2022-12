Znaleziono pociski artyleryjskie. Ewakuacja mieszkańców, saperzy na miejscu

- Otrzymaliśmy zgłoszenie od jednego z mieszkańców, który chodził po lodzie. 15-20 metrów od brzegu zauważył 9 pocisków artyleryjskich. Na miejsce pojechał pirotechnik z naszej komendy, który potwierdził to znalezisko - powiedziała aspirant sztabowa Grażyna Magiera z Komendy Powiatowej Policji w Węgorzewie.

Konieczna była ewakuacja mieszkańców

Patrol saperski otrzymał zgłoszenie z komendy policji w Węgorzewie o znalezieniu 9 pocisków artyleryjskich z zapalnikami, które zostały przywiezione do magazynu do naszej jednostki. Będę one w najbliższym czasie zdetonowane. Saperzy musieli wcześniej zablokować drogę krajową nr 63 i ewakuować okolicznych mieszkańców.