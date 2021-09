Myśliwy podczas polowania postrzelił 14-latka. Strzelec to dyrektor szkoły, do której chodzi nastolatek

W miejscowości Załakowo (Pomorskie) myśliwy Piotr L. postrzelił 14-latka. Nastolatek z raną nogi trafił do szpitala. Sprawę wyjaśniają policja i prokuratura, która podkreśla, że sprawca sam udzielił chłopcu pierwszej pomocy i zadzwonił po służby. Głos zabrali także inni myśliwi i związek łowiecki.

Ranny nastolatek został przewieziony do szpitala. Był przytomny.

Miał pomylić nastolatka z dzikiem

Policjanci zabezpieczyli broń i amunicję. Wyjaśniają okoliczności zdarzenia. Zgromadzone materiały zostały przekazane do Prokuratury Rejonowej w Kartuzach, która zajmuje się tą sprawą.

O sprawie jako pierwszy napisał portal expresskaszubski.pl. Jak nieoficjalnie ustalili dziennikarze, myśliwy miał tłumaczyć, że pomylił nastolatka z dzikiem. Potwierdza to Mariusz Duszyński z Prokuratury Okręgowej w Gdańsku. - Mężczyzna był przekonany, że oddaje strzał w dzika - przekazał w rozmowie z tvn24.pl.

Śledztwo prowadzone jest w kierunku spowodowania obrażeń na okres powyżej siedmiu dni. Duszyński podkreśla, że mężczyzna sam udzielił chłopcu pierwszej pomocy i zadzwonił po służby. Dodał także, że broń myśliwego miała noktowizor, a chłopiec wszedł na pole, by zebrać kolbę kukurydzy dla swoich królików.

Oświadczenie Polskiego Związku Łowieckiego

"Myśliwy wykonujący polowanie w ramach odstrzału sanitarnego oddał strzał z broni gwintowanej w kierunku uprawy kukurydzy, w wyniku czego został postrzelony 14-letni chłopiec" - czytamy w piśmie PZŁ. Przedstawiciele związku zapewnili, że regionalny rzecznik dyscyplinarny także będzie wyjaśniał to zdarzenie.

14-latka miał postrzelić dyrektor jego szkoły

Potwierdzili to przedstawiciele Koła "Szarak". Łowczy Waldemar Rumiński przekazał, że Piotr L. to doświadczony myśliwy, który jest również dyrektorem szkoły, do której uczęszcza 14-latek. Miał wcześniej widzieć i słyszeć dziki. W momencie strzału miał znajdować się około 25 metrów od nastolatka.