Zakaz kąpieli w Szczecinie. Znaleziono już pierwsze martwe ryby

Donald Tusk odniósł się do fragmentu podręcznika do nowego szkolnego przedmiotu historia i teraźniejszość, w którym jest mowa o "hodowli" dzieci, a jego autor stawia pytanie, "kto będzie kochał wyprodukowane w ten sposób dzieci?". - Jeśli coś takiego proponuje się polskiej szkole, polskim dzieciom, polskim rodzicom, to moim zdaniem znaczy, nie ma granic łajdactwa dla nich, nie ma takiej linii, której nie przekroczą - powiedział szef PO, mówiąc o rządzących. Do słów Tuska odniosło się w mediach społecznościowych Ministerstwo Edukacji i Nauki. "Tylko chory i obłąkany z nienawiści umysł może dokonywać takich dopowiedzeń pomiędzy wierszami" - czytamy we wpisie resortu na Twitterze.