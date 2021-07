Ule pana Franciszka ktoś zalał ropą. "Załamało mnie to zupełnie". W odbudowie pasieki pomógł Bank Pszczeli

Panu Franciszkowi wytruto dziewięć pszczelich rodzin. Pszczelarz załamał się, ale na pomoc przyszli inni pasjonaci, których wcześniej spotkało to samo i założyli Bank Pszczeli.

Na początku kwietnia tego roku w Zajezierzu (Pomorskie) nieznany sprawca wytruł dziewięć pszczelich rodzin pszczół. Zalał on ule ropą. Właściciel uli, pan Franciszek Kluwa nie kryje, że zupełnie go to załamało.