Z zakazem prowadzenia, za to pod wpływem narkotyków wiózł kilkuletniego syna

We wtorek wieczorem na ul. Na Stoku w Gdańsku funkcjonariusze drogówki zatrzymali do kontroli 35-latka z Gdańska kierującego fordem fiesta. - Podczas interwencji i po sprawdzeniu danych kierowcy, który autem podróżował ze swoim siedmioletnim synem, okazało się, że mężczyzna ma sądowy zakaz prowadzenia wszelkich pojazdów mechanicznych ważny do lutego 2022 roku – opisuje interwencję nadkomisarz Magdalena Ciska z Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Miejskiej Policji w Gdańsku.