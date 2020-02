Jedno miejsce, dwa wypadki, dwóch pijanych i potrącony policjant

Najpierw potrącenie pieszego, a potem policjanta - w niedzielny wieczór w miejscowości Występ w pobliżu Nakła nad Notecią doszło do dwóch zdarzeń drogowych. Według policji, sprawcami obu byli pijani mężczyźni - pieszy i kierowca.

W niedzielę, 16 lutego przed godz. 21 policjanci zostali wezwani do miejscowości Występ (woj. kujawsko-pomorskie), gdzie kierowca miał potrącić pieszego. Na miejscu okazało się, że 21-letni mężczyzna wybiegł na jezdnię z pobliskiego baru i wpadł na jadące prawidłowo bmw - badanie krwi w szpitalu wykazało, że pieszy miał 1,8 promila alkoholu.

"Próbował odjechać, ale silnik mu gasł"

Gdy na miejscu trwały czynności, od strony Bydgoszczy nadjechał peugeot. Zlekceważył on strażaków kierujących ruchem oraz znaki ostrzegawcze, wjechał w radiowóz, a później w policjanta.

- Policjant stał tyłem, więc nie mógł widzieć zagrożenia. Ma poważne obrażenia, ale nie zagrażają one życiu – przekazała nam Andrzejewska. Okazało się, że sprawca tego wypadku to 61-letni mieszkaniec Nakła, który miał we krwi 2 promile alkoholu.