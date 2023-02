Wypadek Polaków w Belgii. Wśród ofiar dwaj strażacy z OSP. Byli braćmi

"W dniu dzisiejszym dotarła do nas tragiczna wiadomość. Wczoraj doszło do tragicznego wypadku samochodowego w Belgii, gdzie śmierć ponieśli nasi przyjaciele z jednostki, Kacper i Dawid. Brakuje nam słów, by opisać co czujemy. Nikt nam nie zastąpi duetu braci. Zawsze pozostaniecie częścią tej jednostki i zawsze będziemy o was pamiętać" - we wpisie w mediach społecznościowych przekazali druhowie z jednostki OSP Polnica.