Jesteś empatyczny i pamiętliwy? Wybierz słonia. Nieśmiały indywidualista może postawić na morświna. Adoptuj zwierzę i pomóż je ocalić

Poszukiwacze historii z Brześcia Kujawskiego (województwo kujawsko-pomorskie) odkryli na terenie gminy cenne znaleziska należące do Rzymian. Pochodzą one z I i II wieku naszej ery. Wśród przedmiotów, które trafią do jednego z włocławskich muzeum jest unikatowy złoty sygnet, ale też fibule służące do spinania szat oraz rzymski denar.