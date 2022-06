Zjechał z drogi i uderzył w drzewo. Auto stanęło w płomieniach, kierowca dostał mandat

Służby zgłoszenie o zdarzeniu otrzymały w środę przed godziną 6. "Zaalarmowano nas do pożaru samochodu osobowego, który wcześniej miał zjechać w drzewo przy ulicy Akacjowej we Wtelnie, na drodze do Gogolinka. Po dotarciu na miejsce zastaliśmy rozwinięty pożar auta, na szczęście nie było osób poszkodowanych. Na miejscu była również policja" - opisali strażacy ochotnicy z OSP Wtelno.