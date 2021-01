Posłanka chce kontroli w szpitalu i wyjaśnień, dlaczego szczepiono "osoby przypadkowe"

Posłanka Prawa i Sprawiedliwości Joanna Borowiak chce kontroli Narodowego Funduszu Zdrowia i Ministerstwa Zdrowia w szpitalu wojewódzkim we Włocławku. Jej zdaniem, szczepienia w placówce odbywały się poza kolejnością.

Joanna Borowiak wyraziła we wtorek swoje zaniepokojenie akcją szczepień w wojewódzkim szpitalu, która miała miejsce pod koniec ubiegłego tygodnia.

W tej sprawie wysłała list do dyrektor placówki. Pytała w nim o kwestie związane ze szczepieniami przeciw COVID-19 w ostatnich dniach. Chciała wiedzieć, czym spowodowane było szczepienie osób poza kolejnością ustaloną odgórnie.

Pytała też, ile osób spoza obowiązującej szpital listy zostało zaszczepionych. Prosiła o informacje, dlaczego dyrekcja szpitala, mając szczepionki o krótkim terminie, nie zwróciła się wpierw do POZ. Tam - w jej ocenie - mogłyby zostać zaszczepione osoby powyżej 80. roku życia.

- Z moich informacji wynika, że to szpital złożył zamówienie na taką partię ( ponad tysiąc dawek-red.) szczepionek. Nie rozumiem, dlaczego później musiał szczepić osoby przypadkowe - podkreśliła Borowiak.

"Ekstra" szczepionki

Dyrektor szpitala przekazała, że szpital nie składał zamówienia na 1080 dawek szczepionki. Trafiły one dla placówki w czwartek niejako "extra", jak się wyraziła.

- Nie składaliśmy takiego zamówienia. Na początku tygodnia nie dotarły do nas szczepionki dla kolejnych osób z grupy 0. Dodatkowo musieliśmy stoczyć batalię o drugie dawki, które były zaplanowane. To się udało. Partia szczepionek, która dotarła do nas w czwartek, nie jest związana z naszymi zamówieniami – przekazała dziennikarzom dyrektor Karolina Welka.

- Zadzwoniono do nas z jednej z hurtowni i przekazano, że duża partia szczepionek ulega rozmrożeniu. Dostaliśmy informację, że jest ważna tylko do poniedziałku, a nikt nie chce jej przyjąć. Szybko się naradziliśmy i postanowiliśmy pomóc - wyjaśnia Welka.

W jej ocenie wszystkim w szpitalu - dyrekcji, jak i personelowi - przyświecały czyste intencje. Szczepionki przyjęto w jej relacji dlatego, aby się one nie zmarnowały.

Szczepienia pod nadzorem TVN24

Dyrektor placówki nie rozumie zarzutów

Dyrektor wskazała, że nie były w placówce szczepione żadne osoby znane, a cała akcja była transparentna.

- Najpierw szczepiliśmy osoby z grupy 0. Te, dla których nie dojechała szczepionka zaplanowana na ubiegły tydzień. Gdy ta lista się wyczerpała, dzwoniliśmy do innych osób z tej grupy - mówiła dyrektor.

Mimo tego w sobotę pozostawało jeszcze ok. 500 dawek. Wówczas zdecydowano się na szczepienie m.in. osób zainteresowanych ze szpitalnej poczekalni. - Większość tych osób, to osoby starsze - powiedziała Welka. Przyznała jednak, że szczepione były także po prostu osoby chętne, które zgłosiły się wówczas do szpitala. Szpital informował o dodatkowej partii szczepionek w mediach społecznościowych.

Dyrektor placówki nie rozumie zarzutów w kierunku władz i personelu szpitala. - Chciałabym serdecznie podziękować za sprawnie przeprowadzoną szybką akcję. Staraliśmy się pomóc. Nie wiem, czy, gdyby dziś zadzwoniła do nas hurtownia z podobnym problem, zdecydowałabym się postąpić tak samo - dodała.

Resort: szpital sam podjął decyzję

Nieco inaczej sprawę przedstawia Ministerstwo Zdrowia. - Szpital w środę wieczorem otrzymał informacje o możliwości zamówienia szczepionek na weekend. Potwierdził zainteresowanie dodatkową partią i w czwartek złożył zamówienie na 1170 dawek. W czwartek wieczorem otrzymał dostawę szczepionek. Termin przydatności był do poniedziałku do godziny 12. Podkreślam, że taką możliwość miało kilka podmiotów i część z nich, podobnie jak szpital z Włocławka, skorzystała. Nikt nie był do zamówień namawiany czy zmuszany. Szpital sam podjął decyzję. Sam też określił wielkość dostawy - przekazał rzecznik prasowy resortu Wojciech Andrusiewicz.

Wersja MZ różni się więc nie tylko szczegółami przekazania szczepionek szpitalowi, ale też liczbą dawek.

Zdaniem dyrektor wojewódzkiego szpitala w komunikacie resortu znajdują się informacje nieprawdziwe. Nie chciała jednak podać nazwy hurtowni, która miała przekazać szczepionki, by dziennikarze mogli skonfrontować jej wersję.

Autor:eŁKa/gp

Źródło: TVN24 Pomorze/PAP