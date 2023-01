Leżał pod inkubatorem kupionym przez WOŚP. Teraz sam zbiera pieniądze dla Orkiestry

Motor napędowy służby zdrowia

- To było bardzo ciężkie doświadczenie dla rodziców, dla całej rodziny. Zawsze jak jest finał WOŚP, to staramy się wspierać aktywnie wspierać, zbierać pieniądze, a potem, kiedy już byłem w takim wieku, że mogłem sam kwestować, to zacząłem to robić i tak trwa to od wielu lat - opowiada pan Piotr.