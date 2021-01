"Jest głośno, kolorowo i oczywiście wesoło". Ruszyła retrokarawana

Mają zamiar po raz kolejny przejechać 60 kilometrów po powiecie bydgoskim, by nawet w najmniejszych miejscowościach przypomnieć, że w niedzielę gra Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy. Tak retrokarawana zbiera pieniądze na szczytny cel.

- Retrokarawana jeździ od kilku lat i odwiedza właśnie małe miejscowości – opowiada jeden z organizatorów imprezy - Robert Niedźwiecki. Jak mówi, to pobudza ludzi do działania i daje im możliwość do wzięcia udziału w szczytnym celu, jakim jest zbiórka WOŚP.