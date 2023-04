Policjanci ćwiczą z FBI. RCB ostrzega mieszkańców ośmiu województw

Rządowe Centrum Bezpieczeństwa wysłało ostrzeżenie do mieszkańców ośmiu województw. Ostrzeżenie dotyczy wspólnych ćwiczeń policji i FBI. "Możliwe utrudnienia w ruchu, stosuj się do poleceń" - napisano w informacji do mieszkańców. Środa to kolejny dzień ćwiczeń kontrterrorystycznych pod kryptonimem "Wolf-Ram-23".