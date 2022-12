Zagubiona 80-latka błąkała się po lesie. Odnaleziono ją dzięki dronowi z kamerą termowizyjną

czytaj dalej

Osiem dziewczyn w wieku od 13 do 16 lat miało skrzyknąć się w internecie i pojechać do centrum Toronto, by zamordować człowieka - wynika z ustaleń kanadyjskich śledczych. Wszystko wskazuje, że śmiertelnie raniony nożem 59-latek był przypadkową ofiarą. Nastolatki zostały zatrzymane i usłyszały zarzut zabójstwa.