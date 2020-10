"Nawet gdy różnice naszych poglądów są fundamentalne, walcząc w obronie własnych, nie depczmy cudzych"

Prezydent Gdyni Wojciech Szczurek zaapelował do osób protestujących przeciwko wyrokowi Trybunału Konstytucyjnego Julii Przyłębskiej w sprawie aborcji, aby powstrzymali się od aktów przemocy i wandalizmu. W swoim liście prezydent podkreślił, że "Gdynia i Polska nie widziały protestów o takiej skali od 1989 roku".

"Przemoc zawsze rodzi przemoc" – tak zaczął swój post w mediach społecznościowych Wojciech Szczurek, prezydent Gdyni. Opublikował go we wtorek po południu. Apeluje w nim do osób manifestujących w mieście swoje niezadowolenie z wyroku Trybunału Konstytucyjnego Julii Przyłębskiej w sprawie aborcji.